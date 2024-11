Padre, generais, deputado, delegados e mais: veja quem foi indiciado junto com Bolsonaro

Paulo Renato Figueiredo

Neto do ditador João Figueiredo, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho foi um dos indiciados pela PF. Ele é economista e fazia parte do quadro da Jovem Pan. Ele foi demitido da rádio em 2023, com Rodrigo Constantino e Zoe Martinez. Seu avô, João Figueiredo, foi o último mandatário da ditadura militar, e ocupou o cargo entre os anos de 1979 e 1985.