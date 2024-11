Reprodução/redes sociais Motorista de app morto em ataque no aeroporto internacional de SP

A viúva do motorista Celso Araújo Sampaio de Novais, morto por uma bala perdida no aeroporto de Guarulhos durante o ataque contra o delator do PCC Antônio Vinícius Gritzbach , vai processar o estado de São Paulo pelo descaso com a família e a falta de segurança pública. De acordo com Simone Novais, nenhum representante do governo estadual procurou a família para prestar esclarecimentos ou condolências.



"Meu marido era um trabalhador, suava dia e noite para pagar as contas da família. Um inocente que morreu vítima da violência, e ninguém me ligou para dar os pêsames ou para oferecer ajuda psicológica para mim e meus filhos. Pretendo, sim, buscar os meus direitos", disse Simone ao UOL.

A servidora pública era casada com Celso há 21 anos, e juntos tinham três filhos - de 20, 13 e 3 anos, todos traumatizados com a morte do pai. Ela conta que não consegue dormir desde que o marido morreu, pensando em como seguirá a vida enquanto ganha dois salários-mínimos por mês como assistente de saúde da prefeitura de São Paulo.

"Para comprar um caixão e enterrar meu marido de forma decente, aceitei a ajuda de uma vaquinha aberta entre os colegas de trabalho. Desse dinheiro, sobraram R$ 980. Corri para o mercado para garantir o alimento dentro de casa pra ninguém passar fome. Como vou sobreviver com dois salários-mínimos e três filhos pra criar?", questiona Simone.

O carro que Celso usava como Uber, um Renegade da marca Jeep, está financiado em 24 parcelas de R$ 3.500, e apenas sete foram pagas. Segundo Simone, oImposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e uma parcela do financiamento já estão em atraso.

"Descobri agora que o IPVA está em atraso, acho que ele não me contou pra não me deixar nervosa. Como vou quitar a dívida de R$ 57 mil? Foi uma amiga que emprestou o nome para a gente tirar o carro. Só me resta devolver ao banco e perder tudo que já pagamos", diz a viúva.

Entenda o caso

Celso foi morto no ataque criminoso que mirava o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator do PCC, que chegava de uma viagem a Alagoas com a namorada. Acompanhado de sua escolta pessoal no desembarque do aeroporto, Gritzbach foi cercado por homens armados, que dispararam 27 tiros contra ele.

Celso, que conversava com os amigos motoristas em um local próximo, foi atingido por um tiro de fuzil nas costas que dilacerou o fígado e parte de um rim.

"Foi tudo muito rápido. Ele estava no lugar e no momento errado. Meu marido foi socorrido com vida, ajudou os paramédicos a subir na maca. Soube que ele gritava com muita dor e pedia pra falar comigo. Chegou a me enviar um vídeo da ambulância, foi a última vez que vi meu marido vivo. Quando cheguei no hospital, ele já estava entubado. Era sempre brincalhão, não deixava ninguém triste. Uma dor que eu nunca imaginei sentir na vida", diz Simone.