Reprodução/Google Maps UPA de Morada Nova recebeu diversos funcionários da fábrica com os mesmos sintomas

Cerca de 200 funcionários de uma fábrica de calçados da cidade de Morada Nova , no Ceará , apresentaram sintomas de infecção - diarreia, vômito e febre - após consumirem a água do local. Os trabalhadores estão denunciando uma suposta contaminação do recurso na empresa.

Em nota, o secretário de Saúde da cidade, Luiz Carlos da Silva, disse que a Vigilância em Saúde do Estado do Ceará e a Secretaria da Saúde de Morada Nova estão "conduzindo investigações rigorosas para esclarecer a suspeita de contaminação ocorrido na Coopershoes".

Segundo o titular da pasta, cerca de 200 funcionários precisaram recorrer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Outros estão recebendo suporte de um hospital da região.

Uma equipe da vigilância foi mobilizada para coletar amostras de alimentos e água que possam estar relacionados ao ocorrido. Os materiais serão encaminhados ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (LACEN-CE) para análises. O resultado deve sair nesta terça (19).

De acordo com uma funcionária, desde a última segunda-feira (11) há relatos de trabalhadores sentindo enjoos.

"Quinta-feira começou um surto total: gente saindo (da empresa) de cadeira de rodas. Inclusive, vi um rato caindo em cima do bebedouro de um setor. Enfim, ratos por todo lado", contou ao g1.

Essa mesma funcionária também apresentou sintomas e foi atendida na UPA da cidade. Ela teve um diagnóstico de leptospirose, uma doença bacteriana transmitida pela urina de animais infectados - comumente, ratos.

Outra funcionária contou que na última semana a água da empresa apresentava cor diferente, aparentando estar suja.

"E mesmo assim tivemos que beber porque não podemos levar água de casa, eles não aceitam entrar (...) Na quinta, algumas pessoas não conseguiam nem chegar ao banheiro e vomitavam na porta (da empresa)", relatou.

O que diz a empresa

Em nota, a Coopershoes afirmou que "ao tomar conhecimento da procura de membros da comunidade nos postos de saúde, imediatamente notificou a Secretaria de Saúde de Morada Nova no dia 14 de novembro de 2024."



"No mesmo dia, a Vigilância Sanitária realizou uma inspeção nas instalações da empresa para verificar possíveis fontes de preocupação. Além disso, procedemos à coleta de amostras de água e alimentos, que foram encaminhadas para análise em um laboratório credenciado do estado, na cidade de Fortaleza. Estamos aguardando os resultados dessas análises e, assim que forem disponibilizados, compartilharemos todas as informações com os órgãos responsáveis, reafirmando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos colaboradores e da comunidade."