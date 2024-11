Reprodução/redes sociais Boi foge de carreta e causa engarrafamento em ponte no PA

Um boi escapou de dentro da carreta onde era transportado e causou um engarrafamento na ponte da PA-252, que dá acesso a Moju, cidade no nordeste do Pará. O caso ocorreu nesta quarta-feira (14) e não há registros de feridos. As informações são do g1.

De acordo com motoristas que passavam pelo local, a parte da carreta onde o animal estava sendo transportado se rompeu e, com isso, ele conseguiu se soltar do veículo. Assim, o tráfego ficou parado e foram necessárias várias tentativas de laçar o boi.

Um vídeo registrou a tentativa de fuga do bovino. Assista:





Segundo os condutores, o animal foi amarrado e içado com ajuda de um guindaste enviado ao local. Após 15 minutos da operação, o trânsito na ponte foi totalmente liberado.

O estado de saúde do bovino, que demonstrou sinais de estresse durante sua escapada, não foi informado.