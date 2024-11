Reprodução/ Tomaz Silva - Agência Brasil Rio de Janeiro vai receber os chefes de Estado das 20 prinicpais economias do mundo

A Avenida Atlântica será completamente interditada nos dias de Cúpula de Líderes do G20 , conforme informado pela Prefeitura do Rio de Janeiro neste sábado (16). A medida será realizada a pedido das forças de segurança.

O bloqueio total vai das 6h de segunda-feira (18) até as 18h de terça (19), justamente os dias em que os chefes de Estado se reunirão. O trecho fechado vai da Rua Francisco Otaviano até a Avenida Princesa Isabel.

Antes, o trânsito da Avenida Atlântida estava liberado, com bloqueios pontuais para o deslocamento das delegações. Agora, somente as comitivas poderão passar.

Além disso, não haverá área de lazer. Os banhistas que quiserem ir à praia deverão fazer isso atravessando pelos sinais.

G20

O Grupo dos Vinte (G20) é a principal aliança de cooperação econômica internacional. É composto por Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, República da Coreia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos, além da União Europeia.

Os membros do G20 representam cerca de 85% da economia mundial, mais de 75% do comércio global e cerca de dois terços da população do planeta.

A cúpula do G20, que reunirá os chefes de Estado das principais economias do mundo no Rio de Janeiro, será nos dias 18 e 19 de novembro.