O carro de Luiz também explodiu no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, a cerca de 500 metros de onde ele aparentemente cometeu suicídio

Por volta das 00h30, a equipe do esquadrão antibomba detonou dois artefatos encontrados ao lado do corpo de Francisco, em frente à estátua "Justiça", que fica perto da sede do STF.