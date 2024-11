Reprodução/Extra Bicheiro Rogério Andrade no Carnaval do RJ





O bicheiro Rogério Andrade , preso no mês passado no Rio de Janeiro, foi transferido nesta sexta-feira (12) para o presídio federal de segurança máxima de Campo Grande , no Mato Grosso do Sul . A transferência foi determinada pela 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, após um mês de detenção na Penitenciária de Bangu 1 .

Rogério chegou ao presídio por volta das 15h56 (horário local) e, como parte do protocolo, ficará em isolamento por 20 dias. Durante esse período, ele passará por avaliações de uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos, psicólogos e assistentes sociais. Sua cela de 6m² é equipada com cama, escrivaninha, pia e chuveiro, além de um kit padrão de roupas e itens de higiene pessoal. O bicheiro terá direito a banho de sol individual em um solário anexo à cela.

Após os 20 dias de isolamento, ele será transferido para uma cela de 7m², com direito a um banho de sol com até 12 detentos, visitas semanais de três horas e uma hora semanal de atendimento com seus advogados. A decisão do juiz Iamassaki Fiorentini estipula que Rogério Andrade permanecerá na penitenciária federal por um ano.

Na unidade de Campo Grande, Rogério dividirá o espaço com figuras conhecidas do crime organizado, como Luiz Antônio da Silva Braga, o miliciano Zinho; o deputado federal Chiquinho Brazão, investigado pelo envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco; e Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, líder do Comando Vermelho.