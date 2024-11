Reprodução Pastor é preso por estuprar fiéis em igreja de Pernambuco





Um pastor de 67 anos foi preso na última terça-feira (5), em Palmares , na mata sul de Pernambuco , sob suspeita de abusar sexualmente de fiéis vulneráveis dentro da igreja onde atuava como líder religioso. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o pastor teria praticado os crimes por vários anos e foi alvo de uma investigação após uma denúncia feita por uma das vítimas.

A prisão preventiva do pastor foi autorizada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmares, e ele foi detido no bairro Santa Luzia. De acordo com informações fornecidas pela polícia, a denúncia partiu de um jovem que relatou ter sido ameaçado pelo líder religioso. A vítima afirmou que o pastor fazia ameaças de morte caso ele contasse sobre os abusos ou procurasse a polícia para denunciar a violência que sofria.

As investigações indicam que o pastor não teria agido isoladamente, pois há relatos de outras vítimas. Segundo a polícia, os supostos abusos ocorriam dentro da igreja em que o pastor pregava, e as vítimas seriam pessoas com deficiência intelectual, com idades entre 18 e 20 anos. No entanto, não foi esclarecido se, no início dos abusos, essas vítimas eram menores de idade.

Após a prisão, o pastor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Palmares e permanece à disposição da Justiça. Ele passou por uma audiência de custódia, na qual sua prisão foi mantida. Como sua identidade não foi divulgada, a defesa do religioso não pôde ser localizada para comentar o caso. O espaço segue aberto para qualquer manifestação que queira apresentar.