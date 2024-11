Reprodução Homem aciona Procon após experiência indesejada em app de namoro





Um morador de Porto Alegre recorreu ao Procon após relatar frustração com o aplicativo de encontros Tinder . A queixa foi registrada em outubro, e o usuário, cuja identidade permanece em sigilo, expôs seu descontentamento com a plataforma, alegando que, mesmo assinando o serviço de impulsionamento de perfil, não conseguiu marcar nenhum encontro.

De acordo com o diretor do Procon Porto Alegre, Rafael Gonçalves, o consumidor explicou em detalhes seu histórico no aplicativo, acrescentando um “desabafo” sobre os quatro anos sem sucesso nas interações. “Ele está pagando o perfil há anos e não conseguiu nenhum encontro. Ele se sente prejudicado”, resumiu Gonçalves, ao mencionar que o usuário busca um retorno do Tinder para suas expectativas não atendidas.

O Procon entrou em contato com o Tinder, que tem até quinta-feira (7) para responder às solicitações do órgão de defesa do consumidor. A instituição, no entanto, destaca que a contratação do impulsionamento de perfil oferece maior visibilidade na plataforma, mas não garante encontros ou interações bem-sucedidas. “O aplicativo é responsável por aumentar a visibilidade dos perfis, mas o sucesso das interações depende de diversos fatores externos”, explicou Gonçalves.

