Reprodução/ Redes Sociais Caso foi registrado como atropelamento na Delegacia de Cubatão

Um homem de 64 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trem no bairro Vila dos Pescadores , em Cubatão (SP).

O acidente, registrado por uma câmera de segurança de um comércio local, ocorreu na tarde do último sábado (2). No vídeo, o idoso aparece levantando a mão antes de atravessar a linha férrea, mas o trem não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

Pessoas que estavam no local se assustaram com o impacto e levaram as mãos à cabeça ao ver o ocorrido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) , as testemunhas relataram que a vítima foi alertada a não ultrapassar a cancela, pois o trem estava se aproximando, mas o homem decidiu atravessar e acabou sendo atingido.





A Prefeitura de Cubatão informou que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao idoso, que apresentava múltiplas fraturas na cabeça e em outras partes do corpo. Após ser estabilizado no Pronto-Socorro Central, ele foi transferido na madrugada de domingo (3) para o Hospital Santo Amaro (HSA), no Guarujá, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em nota, a assessoria do HSA confirmou que o paciente está em estado gravíssimo. O caso foi registrado como atropelamento na Delegacia de Cubatão, e as autoridades investigam as circunstâncias do acidente.