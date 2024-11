Reprodução - Redes Sociais - 06/06/2022 O Indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips

A Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito sobre os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips , em junho de 2022, na terra indígena Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas. Segundo a investigação, a morte dos dois foi motivada por vingança ao trabalho de fiscalização realizado por Bruno na região.

A PF encaminhou o relatório do inquérito à Justiça na sexta-feira (1º) e o resultado do inquérito foi divulgado nesta segunda (4). De acordo com a PF, o mandante do crime foi Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como "Colômbia". Ele forneceu cartuchos para a execução das vítimas, patrocinou as atividades da organização criminosa e coordenou a ocultação dos cadáveres.

Além de Rúben, outras nove pessoas participaram do crime, na execução e ocultação dos corpos das vítimas.

Após dois anos de investigação, a PF também descobriu que o duplo homicídio contou com a atuação de um grupo criminoso ligado a ações ilegais de pesca e caça em Atalaia do Norte, no Amazonas. Segundo o inquérito, a atuação da organização é um dos fatores que provocaram tensões no Vale do Javari, que culminaram nos assassinatos de Pereira e Phillips.