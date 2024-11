Reprodução/Rovena Rosa - Agência Brasil Muitas regiões poderão enfrentar fortes pancadas de chuva hoje

O tempo ficará instável no Brasil neste sábado (2), dia de Finados, segundo a Climatempo . Muitas regiões poderão enfrentar fortes pancadas de chuva , o que pode causar transtornos nos centros urbanos e dificultar o deslocamento das pessoas. Confira a previsão do tempo para o fim de semana de 2 e 3 de novembro de 2024.

Região Sul

Na Região Sul, a maioria das áreas terá um fim de semana predominantemente ensolarado, com calor à tarde. No entanto, a Grande Curitiba, o litoral do Paraná, o Vale do Itajaí e o litoral norte de Santa Catarina terão um início de dia nublado devido à névoa, mas o sol aparecerá depois.

Uma frente fria se aproximará do Rio Grande do Sul, trazendo pancadas de chuva com raios pela manhã na fronteira com o Uruguai e a Argentina, além de áreas do oeste e norte do Paraná. Pancadas de chuva ocorrerão à tarde no centro e sul do Paraná.

No domingo, a frente fria se afastará, mas o litoral sul gaúcho ainda poderá ter chuvas. O Paraná verá um aumento da instabilidade, com pancadas de chuva e raios durante o dia, embora a chance de chuva em Curitiba seja baixa. Em Florianópolis e Porto Alegre, o fim de semana será ensolarado, sem previsão de chuva.

Região Sudeste

No Sudeste, o feriado de 2 de novembro terá sol pela manhã, mas áreas no norte e oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro poderão enfrentar pancadas de chuva. O aquecimento ao longo do dia trará aumento da nebulosidade e chuvas com raios à tarde e à noite em quase toda a região.

As capitais São Paulo e Belo Horizonte poderão ter pancadas de chuva moderadas a fortes, enquanto o Rio de Janeiro terá um sábado com alguns períodos de sol, mas com baixa chance de chuva. No Espírito Santo, o dia será nublado, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas.

No domingo, a previsão é de mais instabilidade, com chuvas esperadas principalmente nas áreas central, oeste e norte de São Paulo, no Triângulo Mineiro e em Minas Gerais. O dia terá muitas pancadas de chuva, com risco de chuvas fortes em São Paulo e Minas Gerais. No Rio de Janeiro, a nebulosidade aumentará, mas a chance de chuva será pequena.

Região Centro-Oeste

A Região Centro-Oeste enfrentará um tempo bastante instável. O sábado começará com períodos de sol, mas haverá risco de pancadas de chuva forte na fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul. À tarde, as instabilidades aumentarão, trazendo chuvas com raios em toda a região.

Capitais como Campo Grande, Goiânia, Cuiabá e Brasília poderão ter chuvas intensas no sábado. No domingo, a nebulosidade será alta, com chuvas pela manhã e mais instabilidades à tarde, aumentando o risco de temporais.

Região Nordeste

O Nordeste será a região menos afetada por chuvas no dia de Finados. Tanto no sábado quanto no domingo, o clima será de muito sol e calor, com algumas nuvens. Chuvas fracas poderão ocorrer no litoral leste, incluindo capitais como Natal, João Pessoa e Recife.

No entanto, pancadas de chuva frequentes são esperadas no litoral sul da Bahia, com risco de chuvas fortes. Teresina pode registrar as temperaturas mais altas do Brasil, com calor chegando aos 40 °C.

Região Norte

Na Região Norte, o tempo será predominantemente ensolarado e quente em Roraima, Amapá e no norte do Pará. No entanto, áreas do centro-oeste e sul do Amazonas, Acre, Rondônia e sul do Pará enfrentarão nuvens e chuvas frequentes no sábado, com precipitações mais intensas à tarde e à noite.

Capitais como Rio Branco, Porto Velho e Palmas terão alto risco de chuvas, enquanto Manaus poderá receber chuvas a partir da tarde. Para o domingo, as pancadas de chuva começarão pela manhã no oeste e sul do Amazonas, enquanto o sol predominará em Roraima, Amapá e no extremo norte do Pará.