Reprodução / Arquivo pessoal Ovo cozinha dentro de galinheiro no calor de Piauí





Uma ninhada de ovos de galinha cozinhou dentro de um galinheiro devido ao calor extremo do Piauí. O caso aconteceu em Nossa Senhora de Nazaré, cidade a cerca de 120 km de Teresina. O estado registrou temperatura recorde na quinta-feira (31).

De acordo com o Inmet, Castelo do Piauí, cidade dos arredores e próxima a Nossa Senhora de Nazaré, registrou a 5ª maior temperatura do Brasil naquele dia e chegou a quase 39°C. Na cidade dos ovos cozidos, esse valor chegou a 38°C.

Ovos cozidos

O dono do galinheiro no Piauí ficou surpreso ao descobrir que os ovos que gostaria de usar para fazer um bolo estavam cozidos. À TV Clube, contou que foi colher o alimento e eles estavam próximos a uma pedra, o que facilitou o cozimento.

Em entrevista ao g1, o professor da Universidade Estadual do Piauí Ruan Aguiar comentou como a temperatura e a localização dos ovos contribuiram para o caso inusitado: "A temperatura foi histórica na última segunda-feira, além disso o ovo estava entre pedras, que absorvem ainda mais a temperatura, como quando se frita ovo no asfalto, porque absorve muito o calor.”