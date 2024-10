Reprodução/CNN Suspeita é que o fogo tenha começado no pane de um ventilador

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio de grandes proporções que atingiu um shopping popular no Brás, zona leste da capital paulista, foi controlado por volta das 13h desta quarta-feira (30).

De acordo com o capitão Maycon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, “não há mais possibilidade de se propagar para as edificações vizinhas”.

“Estamos combatendo os focos de incêndio no interior da edificação”, disse.

Megaincêndio

O fogo atingiu o edifício por volta das 6h30. De acordo com lojistas, o fogo iniciou-se em uma loja de brinquedos e artigos infantis. Em entrevista à TV Band, a proprietária de um estabelecimento alegou que uma funcionária tinha saído do local e deixado um ventilador ligado, que entrou em pane e deu início ao fogo.

No início da tarde, a estrutura do shopping foi engolida pelas chamas e o telhado da construção desabou.

Três pessoas ficaram feridas e foram levadas a unidades de saúde da região e, segundo a prefeitura, não correm risco de morte.

O prédio onde funciona o shopping popular estava com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vencido desde agosto deste ano. Sobre a segurança estrutural do shopping, a Prefeitura de São Paulo informou que o certificado de segurança do Shopping 25 foi aprovado em 2022 e é válido até 2027.

Este é o segundo incêndio que aconteceu na região em menos de uma semana. No último domingo (27), um incêndio atingiu o último andar de um prédio comercial na Rua Doutor João Alves de Lima.

Veja antes e depois