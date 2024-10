Agência Brasil Dólar fecha em R$ 5,66 após superar R$ 5,70 durante o dia





O dólar desta terça-feira (29) fechou em alta e alcançou o maior patamar desde março de 2021: R$ 5,76. Boa parte valeu-se da incerteza de quando virá um anúncio de corte de gastos do governo.

Além disso, os investimentos diretos no Brasil foram menores do que os projetados; segundo o Banco Central (BC), existia estimativa de US$ 5,60 bilhões, mas houve a marca de US$ 5,23 bilhões.

Valor do dólar

A máxima da terça foi R$ 5,7666 e o fechamento acabou em R$ 5,7610, com um avanço de 0,92% (na segunda, o aumento foi 0,06%). É o patamar mais alto desde março de 2021, quando fechou em R$ 5,79. O balanço geral do dólar é:

alta de 0,99% na semana;

avanço de 5,77% no mês;

ganho de 18,72% no ano.

Eleições e economia

Durante as últimas semanas, Fernando Haddad , ministro da Fazenda, comentou que poderia haver reestruturação de medidas econômicas após o fim das eleições municipais. O esperado era um pacote fiscal com corte de até R$ 60 bilhões.

Mas Haddad revelou nesta terça que fará uma série de reuniões com o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva , para discutir novos planos para a economia - mas não há, por ora, previsão de um pacote fiscal baseado em cortes de despesas públicas.

O ministro, no entanto, tem sido pressionado a tomar atitudes de controle orçamentário; estima-se que isso sera uma taxa de juros e cortes no valor de 0,5% do PIB no orçamento.

Questionado sobre quando isso acontecerá, Haddad disse: "Não tem uma data, ele [Lula] que vai definir. Mas a gente está avançando a conversa, estamos falando muito com o [Ministério do] Planejamento também."

Ibovespa

O Ibovespa operou em queda na terça-feira (29); ao contrário da segunda, na qual registrou alta de 1,02%, aos 131.213 pontos.O balanco total do índice: