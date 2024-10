TV ANHANGUERA Queda de avião em Paraibuna

Um avião de pequeno porte colidiu nesta quarta-feira (23) com um morro e caiu em uma área de mata em Paraibuna , interior de São Paulo. Os cinco ocupantes morreram. Os óbitos foram confirmados na manhã desta quinta (24) pela Defesa Civil.

A região do acidente é de difícil acesso e foi isolada pelas autoridades. No local, há destroços da aeronave espalhados e um forte odor de combustível, indicando os riscos da situação.

A Força Aérea Brasileira (FAB) relatou que o avião, um Embraer-121 Xingu com capacidade para oito passageiros, desapareceu dos radares às 18h39. Ele partiu de Florianópolis (SC) e tinha como destino Belo Horizonte (MG).

Por volta das 23h, os bombeiros informaram que haviam chegado ao local da queda e encontrado os destroços. No entanto, até a 1h da manhã, não havia sinais de sobreviventes. Em nota, o Corpo de Bombeiros destacou que as condições adversas, como a forte chuva e a baixa visibilidade, dificultaram a localização das vítimas.

A queda ocorreu nas proximidades da divisa entre os municípios de Paraibuna e Santa Branca, a aproximadamente 100 quilômetros da capital paulista. Moradores da área relataram ter ouvido um ruído que acreditam ser uma falha no motor, seguido de um estrondo. Na hora do acidente, chovia intensamente; a Defesa Civil informou que a cidade registrou cerca de 40 milímetros de chuva em apenas seis horas.

As causas do acidente e a identidade dos ocupantes ainda estão sendo investigadas. Os trabalhos de busca estão sendo coordenados pelo Salvaero, o centro de operações de busca e salvamento da FAB. Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar também estão envolvidas na operação.

A FAB informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) foram acionados para realizar a Ação Inicial do caso da aeronave matrícula PT-MBU, entre Paraibuna e Santa Branca. A investigação ainda está em fase inicial para determinar as causas do acidente.

Este é o segundo acidente aéreo na região do Vale do Paraíba em menos de um ano. O anterior ocorreu durante as festividades de Réveillon de 2024, quando um helicóptero com quatro ocupantes caiu em uma área de vegetação em Paraibuna, permanecendo desaparecido por 12 dias, sem sobreviventes. A aeronave havia partido da capital paulista em direção a Ilhabela, no Litoral Norte de SP, e as investigações concluíram que o mau tempo foi a principal causa da queda.

