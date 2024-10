Agência Brasil Após enchentes no RS, Aeroporto Salgado Filho reabre nesta segunda





O Aeroporto Salgado Filho , em Porto Alegre , recebeu às 8h39 desta segunda-feira (21) o primeiro voo comercial depois das enchentes no Rio Grande do Sul . Fazia mais de cinco meses que o local estava fechado.

O voo saiu de Campinas , em São Paulo, com 180 pessas a bordo; 174 eram passageiros. O Airbus A320, voo 2603, decolou às 6h36.

A partir de hoje, o Salgado Filho deve receber 71 voos por dia, e 122 a partir de novembro. O voo de hoje foi Azul, mas diversas empresas começaram vendas de passagem.

O Aeroporto Salgado Filho estava fechado desde 3 de maio, quando as enchentes atingiram o Rio Grande do Sul e tomaram 75% da pista de decolagem e o terminal, inviabilizando operações.

Retomada Parcial

A volta do aeroporto, como disse a Fraport, administradora do aeroporto, será parcial, pois a pista não foi 100% reaberta.

Espera-se que a partir de hoje, comecem a chegar 71 voos no dia, aumentando gradualmente para 128 voos diários até novembro. Os voos serão entre 8h e 22h, apenas. Ao total, então, seriam 12 por hora..

Até 16 de dezembro, a empresa espera retomar todo o potencial de voos do local, internacionais e nacionais, somando 1,3 mil voos na semana.

"Antes do Natal, vamos estar com o aeroporto funcionando 100%", disse Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), ao g1.

O comissário do primeiro voo também conversou com o portal e disse: "Aos nosso irmãos gaúchos, nossos cumprimenros pelo exemplo e força na reconstrução do estado. E a todos um ótimo voo.

Quais cidades já tem voos para Porto Alegre?

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campinas (SP)

Guarulhos (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

A partir de novembro serão incluídas:

Curitiba (PR)

Pelotas (RS)

Santa Maria (RS)

Santo Ângelo (RS)

Uruguaiana (RS)

A partir de dezembro, será incluída:

Cidade do Panamá (Copa Airlines)

E, em janeiro de 2025:

Buenos Aires (Aerolineas Argentinas)

Lima (Latam)

Santiago (Latam)