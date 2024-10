reprodução tv band Em Belo Horizonte, a cadeira de Fuad Noman, que não compareceu, ficou vazia durante toda a sabatina ao seu oponente

A grande surpresa no primeiro debate do segundo turno das eleições de Belo Horizonte promovido pela rede Band Minas foi a ausência de um dos candidatos. Sem a presença do atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), o encontro virou uma sabatina de 45 minutos do deputado estadual Bruno Engler (PL). Fuad alegou agenda cheia para não comparece ao evento.

Desta forma, das capitais com previsão de segundo turno, apenas os eleitores de Belo Horizonte não puderam assistir a um duelo entre os pleiteantes do executivo municipal, segundo o Grupo Bandeirantes.

Engler não desperdiçou a oportunidade de atacar o rival. "Um prefeito que não tem coragem de me enfrentar no debate vai ter coragem de enfrentar o sistema? Nunca, porque ele é a representação do sistema", disse, referindo-se a um suposto esquema de financiamento eleitoral por parte das empresas de ônibus municipal em benefício do atual mandatário.

Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado falou sobre aplicar o modelo de escola cívico-militar na cidade. A ideia, segundo ele, seria partir de um projeto-piloto em uma unidade e depois expandi-lo para outras escolas. “Escolas que aderiram tiveram uma melhora nos índices educacionais", justificou.

Troca de ataques em Curitiba

Já em Curitiba, o primeiro debate na TV no segundo turno entre os Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) foi marcado por intensa troca de ataques, segundo o portal de notícias UOL.

Cristina iniciou a discussão falando acusando a campanha do adversário de coação de servidores e se apresentou como candidata "contra o sistema podre". Pimentel, por sua vez, citou o vice da rival, que é alvo de processos judiciais, e também lembrou do período da pandemia da Covid, quando a Cristina se posicionou contra a vacinação.