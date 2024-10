Reprodução O MPRJ solicitou à Secretaria de Saúde documentos relacionados à investigação





O Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou que todos os exames relacionados a transplantes de órgãos no estado sejam realizados pelo Hemorio , após seis pacientes receberem órgãos contaminados com HIV . A medida tem como objetivo garantir a segurança dos pacientes e prevenir futuros casos de contaminação.

O MP-RJ sugere para a Secretaria de Estado de Saúde e à Fundação Saúde que, se o Hemorio não puder atender à demanda, a terceirização dos exames seja considerada por meio de licitação.

Caso a recomendação não seja acatada, o ministério poderá tomar medidas administrativas e judiciais contra os responsáveis.

O MPRJ abriu um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades no programa de transplantes do estado, incluindo falhas no processo licitatório envolvendo o laboratório PCS Lab Saleme.

Entre as suspeitas estão a influência do ex-secretário de Saúde do estado e a avaliação dos serviços prestados pelo laboratório.

A investigação também examina a emissão de resultados falso-negativos por parte do laboratório, que resultaram na contaminação dos pacientes com HIV.





Pedidos de documentos

O MPRJ solicitou à Secretaria de Saúde documentos relacionados à investigação, incluindo um laudo de inspeção do PCS Lab Saleme e os resultados das sindicâncias sobre os eventos adversos.

Além disso, o MPRJ pediu à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o laudo de vistoria da empresa.

O deputado federal Dr. Luizinho (PP), sobrinho de um dos diretores do PCS Lab Saleme, negou ao UOL qualquer influência na escolha do laboratório durante o período em que ocupou o cargo de secretário de Saúde do Rio de Janeiro.

