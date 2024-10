Reprodução Fantástico Lady Gaga falou sobre a sua participação no novo filme do Coringa

Os fãs de Lady Gaga se animaram com a possibilidade de poderem voltar assistir a um show da cantora no Brasil, onde ela não se apresenta há 12 anos. Em entrevista ao programa dominical Fantástico, da Globo, sobre o filme musical do arquivilão Coringa , diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos, a artista manifestou o seu desejo de voltar a se apresentar no país.

“Simplesmente, amo os meus fãs no Brasil. Sinto saudades. Mal posso esperar, para para voltar e me apresentar aí (no Brasil). Estou muito animada para que vocês ouçam as minhas novas músicas”, declarou, referindo-se ao seu novo álbum "Harlequin", que acompanhou o lançamento do filme.

"Uma experiência intensa, pura e profunda"

Além de Lady Gaga, o ator Joaquin Phoenix, que interpreta o personagem principal, e o diretor de cinema Todd Phillips também foram entrevistados sobre a nova produção, com estreia prevista para este mês.

Na nova sequência com o vilão dos quadrinhos, o Coringa se apaixona por uma nova versão da personagem Harley Quinn, vivida por Lady Gaga. "Foi uma experiência intensa, pura e profunda o tempo todo", disse. Há 7 anos, Lady Gaga cancelou um show que faria no Rio de Janeiro, alegando problemas de saúde. Em sua conta pelo então Twitter (agora X), ela havia se declarado “devastada” com o cancelamento.