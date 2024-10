Nasa/ Reprodução Comparação antes de depois do apagão em São Paulo

Imagens de satélite da NASA revelaram o impacto do apagão que atingiu a cidade de São Paulo na última sexta-feira (11). Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite ( LAPIS ) fez a comparação da iluminação da cidade antes e depois do temporal.

Nas imagens capturadas antes da tempestade, a capital paulista aparece com várias áreas luminosas. No entanto, registros feitos em 12 de outubro mostram vastas regiões completamente às escuras.

Nesta segunda-feira (14), São Paulo completou três dias de apagão. A concessionária Enel, responsável pelo fornecimento de energia, informou que mais de 500 mil clientes ainda estão sem eletricidade na Grande São Paulo. Somente na capital, cerca de 354 mil domicílios permanecem sem luz. Outras cidades também foram gravemente afetadas, como Cotia (36,9 mil clientes), Taboão da Serra (32,7 mil) e São Bernardo do Campo (28,1 mil).

Durante uma coletiva de imprensa, desta segunda-feira (14), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que a Enel tem três dias para restabelecer completamente o fornecimento de energia na região metropolitana de São Paulo. Silveira informou que foi criada uma força-tarefa para auxiliar nos trabalhos de manutenção e ressaltou que as distribuidoras de energia serão penalizadas caso não tomem medidas para mitigar os efeitos de eventos climáticos extremos.

O ministro também criticou duramente o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), acusando-o de propagar fake news sobre a renovação do contrato da Enel. "Nos indigna que pessoas usem as redes sociais para divulgar fake news. Ricardo Nunes aprendeu rápido com Pablo Marçal, campeão dessas práticas, quando disse que não tratamos da renovação com a Enel", declarou Silveira.

Ele ainda reforçou que mais de 50% dos apagões foram causados pela queda de árvores, o que, segundo ele, é responsabilidade da prefeitura.

Em resposta, a Enel informou que mais de 1,5 milhão de clientes já tiveram o serviço de energia restabelecido até a manhã desta segunda-feira. No entanto, a empresa afirmou que os reparos em algumas áreas são mais complexos, envolvendo a reconstrução de redes inteiras.

