Reprodução/US Coast Guard Guarda Costeira resgata marinheiro agarrado a um 'cooler' após a passagem do furacão Milton





Um homem agarrado a uma caixa de gelo foi resgatado por uma equipe de salvamento da guarda costeira em um helicóptero a 48 km da costa da Flórida , nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (10). A embarcação na qual ele se encontrava encalhou e, em seguida, naufragou nas águas agitadas pela passagem do furacão Milton .

O homem conseguiu falar pelo rádio com a estação da guarda costeira nas proximidades de Saint Petersburg antes que o contato fosse perdido de vez. Ele foi localizado boiando em uma caixa de gelo nas águas do Golfo do México, segundo a guarda costeira americana, que registrou em vídeo a operação de resgate , relatou o portal britânico The Guardian.

Veja:









No vídeo, um mergulhador da guarda costeira foi baixado de um helicóptero e nadou até o homem para buscá-lo. “Este homem sobreviveu a um cenário de pesadelo até para o marinheiro mais experiente”, disse a porta-voz da guarda costeira, Dana Grady. Em seguida, ele foi encaminhado ao hospital geral de Tampa para avalição médica, disse a guarda costeira. O homem teria sobrevivido a ventos acima de 140 km/h e a ondas de 7,6 metros de altura, na estimativa da equipe de resgate.

Trabalhos intensos de resgate

Os trabalhos de resgate foram intensos durante toda a quinta-feira (10) e deve se estender pelos próximos dias. Moradores de diversas regiões da Flórida estão sendo retirados dos destroços gerados pelo furacão, depois que a tempestade atingiu comunidades costeiras, onde destruiu casas, encheu ruas de lama e gerou uma série de tornados mortais. Ao menos seis pessoas morreram.

Outras 340 pessoas, além de 49 animais de estimação, foram resgatados em esforços contínuos, disse o governador da Flórida, Ron DeSantis.