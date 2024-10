ESTADÃO CONTEÚDO Vantagem de apenas um voto decidiu a eleição para prefeito em 4 cidades





Em pelo menos quatro municípios brasileiros, a diferença entre o primeiro e o segundo colocados na eleição para prefeito foi de apenas um voto.

A vantagem mínima decidiu o vencedor nas cidades de Fernão (SP), Gentil (RS), Olho d’Água do Borges (RN) e Rosário da Limeira (MG).

Em Fernão , Bill (PL) obteve 522 votos, contra 521 de Zé Fodra (PSD). Em Gentil , Adelar Silvestri (PT) somou 699 votos, enquanto Evandro Biff (PL), 698.

Em Olho d’Água do Borges , Antonimar Amorim (União) alcançou 2.178 votos, contra 2.177 de Laize Sales (PP). Por fim, na mineira Rosário da Limeira , Cristovam (PDT) foi eleito com 2.037 votos, contra 2.036 de Edson Curi (PSDB).

Empate

Além das quatro cidades com diferença mínima, a cidade de Inhaúma (MG) foi decidida pelo critério de idade após dois candidatos alcançarem o mesmo número de votos.

Em Inhaúma, Zula (Republicanos) e Carlinhos (Solidariedade) alcançaram 2.434 votos cada um. Acabou eleito o candidato mais idoso, Zula, de 62 anos.

