Divulgação Porto de Macaé, um dos investimentos locais da Petrobras





Rafaela Martins de Araújo , engenheira de 27 anos, morreu após ser atropelada por um rolo compressor no meio de uma obra. A mulher foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento em Macaé, no Rio de Janeiro, mas não resistiu,

O acidente foi em uma obra em Cabiúnas, no Terminal da Petrobras . A mulher era funcionária de uma empresa que presta serviços terceirizados à Petrobras. Ela estava no galpão de serviços do local quando foi atropelada.

Débora Simões, diretora do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense da localidade (Sindipetro-NF), lamentou o ocorrido em nota: “Estamos muito consternados pelo ocorrido e prestamos nosso apoio à família enlutada. Ninguém sai de casa para trabalhar contando que vai perder a vida. Dedico meus profundos sentimentos de pesar aos familiares e amigos.”

A Polícia Civil realiza investigações sobre o ocorrido. Ela conversará com testemunhas, ao passo que o sindicato conversa com os trabalhadores e gerência do Terminal do Cabiúnas para apurar o ocorrido.