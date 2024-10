Redação GPS Em caso de empate, idade define eleição para prefeito





Um critério pouco conhecido pode decidir a eleição para prefeito nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Se dois candidatos terminarem empatados na primeira colocação, é eleito o candidato mais velho.

Isso vale para cidades que não têm segundo turno. Apesar de ser incomum, já houve casos em que a eleição para prefeito foi decidida pela idade no país.

Na última eleição municipal, em 2020, três cidades acabaram definindo o eleito pelo critério de idade. Em Jardinópolis (SC), Caraúbas (Paraíba) e Kaloré (Paraná), dois candidatos tiveram o mesmo número de votos.

Em Jardinópolis (SC), os candidatos Mauro Risso (MDB) e Antoninho (PT) terminaram iguais na apuração, com 748 votos cada um. Risso acabou eleito por ser dois meses mais velho do que o segundo colocado.

Em Caraúbas (PB), Silvano Dudu (DEM) e Nerivan (MBD) receberam 1.761 votos cada um, mas Dudu acabou levando a melhor por ser mais idoso.



Na cidade paranaense de Kaloré, Edimilson (PL) e Ritinha (PSD) alcançaram 1.186 votos cada um. O candidato do PL acabou eleito na época por ser mais velho.



Outras eleições

A eleição de 2020 não foi a única a ter empates para prefeito e ser decidida pela idade. Em 2004, isso aconteceu nos municípios de Grão-Pará (SC) e Embaúba (SP).



Na eleição municipal de 2016, houve empate na cidade de Cariús (CE). Os candidatos Nizo (PMB) e Iran (PSDB) receberam o mesmo número de votos: 5.811. Iran acabou eleito por ser mais "idoso".

