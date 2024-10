Reprodução/redes sociais Eliana Honain lidera pesquisa eleitoral em Araraquara





Pesquisa de intenção de voto do Instituto Engrácia, contratada pela Rádio Morada do Sol, mostra que a candidata Eliana Honain (PT) lidera as intenções de voto para prefeitura de Araraquara (SP). Ela conta com 57,1%, dos votos válidos segundo o Engrácia.

Já o candidato Dr. Lapena (PL) aparece em segundo lugar, com 33% dos votos válidos, enquanto Pedro Tedde (Novo) tem 4,4%.



Os votos válidos consideram apenas eleitores que já escolheram um dos candidatos na pesquisa, desconsiderando brancos/nulos e indecisos.

Confira, agora, os números da pesquisa estimulada, quando os entrevistados são apresentados aos nomes dos candidatos:

Pesquisa estimulada

Eliana Honain (PT) - 52%

Dr. Lapena (PL) - 30%

Pedro Tedde (Novo) - 4%

Dr. Marcos Garrido (PSD) - 3%

Tiago Pires (PCO) - 2%

Branco ou nulo - 2%

Não sabe - 7%

Percepção de vitória



Os entrevistados também foram perguntados sobre qual candidato tem mais chances de ganhar as eleições para prefeito, independente da preferência deles.

Nesse módulo da pesquisa, Eliana (PT) aparece com 58% das respostas, contra 30% do candidato Dr. Lapena (PL).

Pesquisa espontânea



Na pesquisa espontânea, em que o entrevista responde em quem pretende votar, sem ter os nomes dos candidatos apresentados, a petista lidera com 52%. O Dr. Lapena (PL) conta com 30%.

Eliana Honain (PT) - 52%

Dr. Lapena (PL) - 30%

Pedro Tedde (Novo) - 3%

Dr. Marcos Garrido (PSD) - 3%

Tiago Pires (PCO) - 2%

Nulos/Brancos - 2%

Não sabem - 8%

A pesquisa

A pesquisa Engrácia entrevistou 625 eleitores, distribuídos proporcionalmente com a idade, sexo e local de moradia na cidade de Araraquara, entre os dias 30 de

setembro e 3 de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95,5%, com margem de erro de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada sob o código SP-02526/2024 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

