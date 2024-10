PRF A polícia encontrou 58 carregadores de pistolas





Na madrugada de sexta-feira (4), a PRF ( Polícia Rodoviária Federal ) prendeu um casal em Balsa Nova, Paraná , por transportar 28 pistolas de diferentes países, que estavam escondidas em um carro alugado. No momento da prisão, a filha de quatro anos do casal também estava no veículo. Além das armas, a polícia encontrou 58 carregadores de pistolas.

As armas eram provenientes de pelo menos oito países, incluindo Argentina, Brasil, Turquia, Eslovênia, República Tcheca, Áustria, Croácia, Estados Unidos e Itália.

O casal foi abordado pela PRF durante uma viagem que partiu de Foz do Iguaçu com destino a Balneário Camboriú.

Durante a abordagem, os dois demonstraram nervosismo, e a polícia encontrou sinais de que o carro havia sido desmontado.

O homem confessou à PRF que transportava o armamento para pagar uma dívida com uma organização criminosa. Após a apreensão, o casal e o material encontrado foram encaminhados à Polícia Federal. A criança, que acompanhava os suspeitos, foi entregue ao Conselho Tutelar para cuidados.

A PRF prendeu o casal por porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de armas e corrupção de menor. A operação resultou na apreensão de armas, munições e carregadores, que estavam ocultos no veículo.

O fato de o carro ter vindo de uma região de fronteira e o armamento estar escondido em grande quantidade aponta para um esquema de tráfico internacional de armas.

Segundo a PRF, as armas estavam acondicionadas de maneira a dificultar a detecção, o que indica um esquema organizado para o transporte ilegal de armamentos.

A polícia segue investigando o caso e as conexões com a organização criminosa mencionada pelo suspeito.

