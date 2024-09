Reprodução Anic Herdy desapareceu em fevereiro

Um exame de arcada dentária comprovou nesta quinta-feira (26) que o corpo encontrado concretado na casa de Lourival Fatica , que confessou ter assassinado Anic Herdy, era o da advogada. As informações são do delegado Nei Loureiro, titular 105° DP (Petrópolis).

Segundo a perícia , o corpo foi encontrado com alguns itens, como parte de um celular, uma algema em um dos pulsos e uma aliança. Agora, a polícia aguarda mais laudos de exames e apura a nova versão dos fatos apresentada por Lourival.

Com a comprovação, chega ao fim a busca de quase 7 meses pela advogada, que desapareceu em fevereiro. De início, acreditava-se que Anic havia sido sequestrada. Seis meses depois, Lourival confessou o assassinato e informou, nesta semana, a localização do corpo.

Relembre detalhes do caso

Anic Herdy foi vista pela última vez em um shopping de Petrópolis. O carro de Lourival foi flagrado por câmeras na mesma região.

No dia do sumiço, o marido de Anic, Benjamin, recebeu uma mensagem em que o sequestrador exigia 4,6 milhões de reais para o resgate. Ele pagou o valor na esperança de reaver a esposa no dia 11 de março, o que não aconteceu.

Para a polícia, o 'sequestrador' era, na verdade, Lourival, que contou com a ajuda dos filhos e da companheira, Rebecca, para cometer o crime.

O esquema só foi descoberto graças à filha de Anic, Lara, que desconfiou da atitude de Benjamin diante de Lourival, e procurou a polícia em 14 de março.

Em 20 de março, Lourival, os filhos e Rebecca foram presos por extorsão. Como não havia corpo, não era possível indiciá-los por homicídio.

Seis meses depois, a defesa de Lourival afirmou que ele matou Anice que havia mais informações sobre o caso, que só seriam reveladas em uma delação premiada.

Esta semana, a defesa de Lourival acusou Benjamin como mandante do crime. A defesa da família Herdy nega as acusações.

Além disso, Lourival revelou a localização do corpo de Anic,o que foi comprovado após o exame de arcada dentária.



