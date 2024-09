Reprodução/Instagram Jornalista Nathalia Urban morre aos 36 anos





Morreu nesta quarta-feira (25), aos 36 anos, a jornalista brasileira Nathalia Urban , em Edimburgo , na Escócia . A informação foi confirmada pelo Brasil 247 , onde ela atuava como correspondente internacional.

Nathalia sofreu um acidente e, após ficar hospitalizada, não resistiu. O veículo expressou suas condolências nas redes sociais, informando que seus órgãos serão doados como um último gesto de generosidade.

“Infelizmente, nossa colega Nathalia não resistiu e os aparelhos serão desligados. Num último gesto de humanidade, os órgãos serão doados. Nathalia lutou pela liberdade de todos os povos. Estamos em luto e consternados. Oremos para que ela tenha uma boa passagem. Nathalia Urban sempre presente!”, divulgou o Brasil 247.

A trajetória de Nathalia Urban

Conhecida por sua atuação em prol dos direitos humanos e das liberdades, Nathalia Urban foi uma das criadoras do programa 'Veias Abertas' na TV 247, dedicado às lutas dos povos da América Latina. Ela também fazia análises internacionais no programa 'Globalistas' ao lado de Brian Mier e era presença constante no 'Bom Dia 247' .

Em 2021, Nathalia foi destaque na série 'Grandes Jornalistas' , onde compartilhou sua jornada no jornalismo, sempre defendendo o uso da profissão como uma ferramenta para a mudança social e a conscientização.