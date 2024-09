Paulo Pinto/Agência Brasil - 10.09.2023 Termômetro marcando 33º na Avenida Paulista, em São Paulo

A sétima onda de calor de 2024 vai subir os termômetros no país até esta sexta-feira (27). Segundo o Climatempo , a previsão é que as regiões Sul , Sudeste e Centro-Oeste sejam as mais afetadas, com cinco capitais registrando índices de calor próximos aos recordes deste ano :

São Paulo deve alcançar a máxima de 35 °C nesta quarta, marca próxima à temperatura mais alta registrada na capital paulista neste ano, de 35,1 °C.

Rio de Janeiro também deve ter nesta quinta (26) a máxima semelhante à temperatura mais alta registrada em 2024, de 39 °C.

Belo Horizonte se aproxima dos 34,4 °C registrados no começo de setembro nesta sexta, quando os termômetros devem atingir 34 °C.

Campo Grande bateu recentemente a marca de 39,8 °C, devido à junção das ondas de calor com o tempo seco decorrente das queimadas. Nesta sexta, o calor se aproxima do recorde com 39 °C.

Brasília , outra capital amplamente afetada pelos incêndios, também deve se aproximar do seu último recorde de 33,5 °C, registrado em 23 de setembro, com os termômetros podendo chegar até 34 °C nesta quarta.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sudoeste de Minas Gerais, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, leste do Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e sudeste do Acre devem ter temperaturas 5 °C acima da média por período de até 5 dias.

Calor e chuva no Sul

Apesar da onda de calor, os temporais devem continuar no Sul do país. Conforme o Inmet, o sul gaúcho deve sofrer mais com as chuvas, com volumes acima de 100 mm por dia. Há risco de transbordamento de rios e deslizamento de encostas.

A região central e norte do estado terá temporais menos intensos, com volumes até 100 mm diários - entretanto, há previsão de rajadas de vento fortes,de até 100 km/h.

Chuvas regulares

Segundo os meteorologistas, o período inicial da primavera ainda será marcado pelo calor, com expectativa de novas ondas de altas temperaturas até a primeira quinzena de outubro.

No entanto, a expectativa é também da volta das chuvas regulares ao longo da estação.

Em outubro, a chuva deve voltar a ser mais constante na faixa entre Paraná e São Paulo, passando pelo sul de Goiás e se estendendo até boa parte do Amazonas e o Acre. Já em novembro, deve retornar para o restante do Sudeste e do Centro-oeste, além do norte do Amazonas, Roraima e sul do Pará.

