Candidato a vereador em Balneário Camboriú (SC), Jair Renan Bolsonaro (PL) tem um trunfo importante: seu sobrenome. Para garantir uma eleição considerada certa pelo partido, ele foi orientado a manter silêncio e evitar gafes que poderiam prejudicar sua campanha. A informação é do portal "UOL".

A ordem para não falar veio diretamente de Jair Bolsonaro. Na última quinta, durante um comício, quando o locutor pediu para Jair Renan se manifestar, seu pai imediatamente sinalizou negativamente com o dedo, desautorizando-o na frente dos eleitores.

O jovem permaneceu em silêncio durante todo o evento, posicionado na segunda fileira, atrás de seu pai e do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

Conceder entrevistas também é desencorajado pelo pai. Antes mesmo de ser candidato, Jair Renan já evitava falar com a imprensa. Em suas redes sociais, ele adota uma postura similar; embora apareça em clipes de campanha, não pede votos nem expõe suas ideias.

Aos 26 anos, Jair Renan não cursou ensino superior e nunca se envolveu em política antes.

Favorito e mudo

Balneário Camboriú foi uma das cidades que entregou 74,57% dos votos a Bolsonaro no segundo turno, e agora sediará o CPAC, um evento da direita que trouxe Javier Milei ao Brasil. O PL busca preservar a imagem de Jair Renan, que, segundo seu pai, será um puxador de votos para a Câmara de Vereadores.

Adversários veem Jair Renan como uma ferramenta para ajudar na campanha de Peeter Grando (PL), que ocupa o segundo lugar nas intenções de voto, enquanto a líder Juliana Pavan (PSD) detém o dobro das intenções. A eleição na cidade é de apenas um turno.

Campanha "com a cara" do pai

A campanha de Jair Renan espelha a de seu pai, usando camisetas da seleção brasileira e exaltando temas como a polícia e referências a Donald Trump. As ações de campanha são marcadas pelo verde e amarelo e seguem o bordão "Deus, pátria e família".

Um membro do PL observou que Jair Renan não é reconhecido em locais públicos de Balneário Camboriú, gerando reações como se revelassem uma identidade secreta. O objetivo é expandir essa percepção no âmbito municipal. Além disso, ele tem realizado eventos em cidades vizinhas, levantando especulações sobre uma futura candidatura a deputado federal em 2026.



