PR/Ricardo Stuckert Presidente Lula viajou para os EUA neste sábado

Neste domingo (22) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursa na abertura da Cúpula do Futuro , em Nova York. O evento é realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) , para discutir o " Pacto pelo Futuro ", e conta com a participação de diversos líderes mundiais.

A abertura vai ser feita pelo presidente da Assembleia Geral da ONU, Philemon Yang, e também pelo secretário-Geral da ONU, António Guterres, além de três representantes da juventude.

Depois da abertura oficial, é a vez dos chefes de estado, que terão cinco minutos de pronunciamentos. O presidente brasileiro é o terceiro, com previsão de discurso a partir das 11h, no horário de Brasília. Lula permanece em Nova York, onde também participa da Assembleia Geral da ONU, na terça-feira (24).

O debate geral deste ano tem como tema “Sem deixar ninguém para trás: agindo juntos para o avanço da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para as gerações presentes e futuras”.

Pacto pelo Futuro



Espera-se que líderes globais sinalizem, no evento, a adesão ao "Pacto pelo Futuro", um documento elaborado pelas Nações Unidas com metas e compromissos para "garantir um futuro mais justo, seguro e sustentável".

O pacto inclui medidas como:

Reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, formado pelas mesmas cinco nações desde sua criação, no pós-Segunda Guerra: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido;

Reforma do sistema financeiro internacional para impulsionar o desenvolvimento sustentável;

Fortalecimento de entidades multilaterais como a própria ONU e a Organização Mundial do Comércio (OMC);

Implementação de políticas de igualdade de gênero e combate às violências baseadas em sexo, gênero e raça;

Fortalecimento das ações contra a mudança climática.

