Um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (21) tirou a vida de três jogadores do time de futebol americano Coritiba Crocodiles e deixou outras sete pessoas feridas. O ônibus que transportava os atletas tombou na Serra das Araras, em Piraí, no sul do estado do Rio de Janeiro .

As vítimas fatais foram identificadas como: Lucas Barros, de 19 anos; Lucas Padilha, de 42 anos; Daniel Santos, de 44 anos.

Os jogadores estavam a caminho do Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo Imperadores em uma partida do Brasileirão de futebol americano. O jogo, que estava previsto para as 14h deste sábado, foi cancelado.

De acordo com informações preliminares, o ônibus tombou durante a descida da Serra das Araras, uma das regiões mais perigosas da Rodovia Presidente Dutra, conhecida por suas curvas acentuadas e grande movimentação de veículos pesados. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros e da concessionária CCR RioSP foram acionadas para atender à ocorrência.

Sete pessoas ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas para hospitais da região. A empresa *Princesa dos Campos*, proprietária do ônibus, informou que os passageiros não feridos estão sendo levados para hotéis próximos, enquanto os feridos seguem recebendo atendimento médico.

Em nota oficial divulgada nas redes sociais, o Coritiba Crocodiles lamentou profundamente a perda de seus atletas.

"Estamos de luto e pedimos que todos enviem orações e pensamentos positivos neste momento tão difícil. Nosso foco agora é oferecer apoio às famílias e aos membros da equipe", declarou o clube.





A tragédia com o Coritiba Crocodiles gerou grande comoção no cenário esportivo, especialmente no meio do futebol americano brasileiro. Clubes e entidades ligadas ao esporte, incluindo o Flamengo Imperadores, prestaram solidariedade.

Em nota, o adversário afirmou: "Nos solidarizamos com todos os envolvidos e enviamos nossas condolências às famílias e amigos dos atletas".

As causas do acidente ainda estão sob investigação. A Serra das Araras é um trecho conhecido por acidentes graves devido à sua complexidade geográfica. As autoridades trabalham para esclarecer os detalhes e evitar que tragédias como essa se repitam.

