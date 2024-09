Reprodução Concórdia partiu do Recife, com destino em Fernando de Noronha

Vídeos mostram o navio de carga Concórdia momentos antes de afundar, a aproximadamente 15 quilômetros (8,5 milhas náuticas) da costa pernambucana, nas proximidades da praia de Ponta de Pedras, no município de Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco. A informação é do g1.

Um vídeo também exibe o Navio Rebocador de Alto Mar Cormoran nas imediações, enquanto membros da tripulação do Concórdia mantêm contato com os marinheiros do rebocador.

Segundo a Marinha do Brasil, o Concórdia partiu do Porto do Recife com destino a Fernando de Noronha, e o alerta de naufrágio foi emitido na noite do domingo (15). Até o momento, quatro tripulantes foram resgatados pelo rebocador, enquanto cinco permanecem desaparecidos.

As imagens enviadas à TV Globo também mostram um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) realizando buscas na região de Ponta de Pedras e da Ilha de Itamaracá, nas proximidades do local onde a embarcação naufragou.

Em outro trecho, é possível observar moradores retirando pedaços de madeira trazidos pela correnteza para a praia.

Em entrevista ao site, o proprietário do navio, Antônio Gonçalves, explicou que o Concórdia estava transportando materiais de construção e alimentos para Fernando de Noronha, com uma capacidade de carga de até 180 toneladas.

“O barco saiu no sábado e estava quase na metade do caminho. A carga se soltou e a tripulação decidiu retornar ao Recife. O barco pode carregar até 180 toneladas e estava cheio”, disse Antônio Gonçalves.

A Marinha emitiu um alerta para grupos de navegadores, buscando facilitar a localização dos tripulantes desaparecidos. A embarcação havia partido do Recife no sábado (14) com destino à ilha, em um trajeto de 545 quilômetros que leva cerca de 48 horas para ser completado.

Além disso, a Marinha informou que a operação de busca e salvamento está sendo coordenada pelo Salvamar Nordeste, com o Navio-Patrulha (NPa) Macau, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, e a Aeronave H36 da FAB.

Até o momento, não foi divulgado o destino dos tripulantes resgatados.

