Horário de verão: por que acabou e quando pode voltar?

Efeito contrário?

Estudos feitos há alguns anos demonstraram que, com o horário de verão, a população gastava mais energia do que o normal, graças a novos hábitos de consumo. A tomada de decisão para voltar com a medida deverá ser feita com Palácio do Planalto, porque há dúvidas sobre os benefícios da medida para o setor.