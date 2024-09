La Niña tem 60% de chance de ocorrer este ano; veja os impactos no clima brasileiro

Previsão do tempo caso a La Niña ocorra:

As chuvas serão acima da média apenas no norte da região Norte, sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo e região Sul. Em outras áreas, como Centro-Oeste e Sudeste, as chuvas ficarão próximas ou abaixo da média. As temperaturas devem ser acima da média em todo o país, com possibilidade de ondas de calor. Em alguns estados, como Pará e Amazonas, as temperaturas podem ultrapassar 30ºC, enquanto no Sul e Sudeste, áreas de maior altitude podem registrar temperaturas abaixo dos 12ºC.