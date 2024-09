Reprodução Boulos compartilhou nos stories fotos de eleitores; imagens não foram inicialmente publicadas por ele





Guilherme Boulos (PSOL), candidato à prefeitura de São Paulo , recebeu uma multa nesta terça, 10, por propaganda eleitoral antecipada na cidade. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) reconheceu que publicações realizadas durante o Carnaval 2024 classificaram-se assim.

O TRE-SP impôs uma multa de R$ 5 mil a Guilherme Boulos . O recurso foi inicialmente relatado pelo juiz Regis de Castilho Barbosa Filho . O pedido é do Partido Novo, que concorre à prefeitura de São Paulo com a candidata Marina Helena.

Publicações de Boulos

Conforme o documento, foram apresentados dados que mostraram que, durante o Carnaval 2024, Guilherme Boulos republicou stories que configuraram como propaganda eleitoral.

Nas fotos, publicadas inicialmente por eleitores, é possível ver leques com as frases “Fica, vai ter bolo” e “SP + gostoso com bolo.” No lugar da palavra “bolo”, porém, foi usado um desenho de uma fatia de bolo.

A maioria dos juízes da corte aceitaram o recurso e votaram pela multa. Barbosa Filho afirmou que “os leques distribuídos durante o Carnaval fazem alusão a um pod cast dirigido pelo pré-candidato, denominado ' Café com Boulos ', e associou a figura do doce “bolo” com seu sobrenome “Boulos”. Assim, os termos “Fica, vai ter” e “SP + gostoso com”, seguidos do desenho de um bolo, expressariam claro pedido de votos.”

Outros juízes votaram contra e afirmaram que não há como verificar que os prints são verdadeiros e também que: