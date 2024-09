Divulgação Ramhon Dias

O influenciador baiano Ramhon Dias e o rifeiro José Roberto, conhecido como Nanam Premiações, foram presos nesta quinta-feira (5) em uma operação da Polícia Civil em Salvador, acusados de envolvimento em uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas, utilizando rifas e jogos de azar para "limpar" até R$ 500 milhões.

A operação, denominada "Falsas Promessas", resultou na prisão de 15 pessoas, incluindo Ramhon e Nanam. Além de Salvador, as prisões foram realizadas em Goiás e no Ceará.



Nas residências dos alvos, foram apreendidos diversos itens, incluindo veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas e bolsas de grife, além de dinheiro em espécie. As investigações revelaram que o grupo movimentou cerca de R$ 500 milhões através de rifas ilegais.

Durante a operação, um terceiro homem identificado como Sueliton de Almeida Coelho, suspeito de liderar o tráfico no bairro Nordeste de Amaralina, resistiu à prisão e trocou tiros com a polícia. Sueliton, que era o alvo principal da operação, foi baleado e morreu. Ele era responsável pela logística de distribuição de drogas e armas para uma das maiores facções criminosas de Salvador. Uma pistola turca, com kit rajada e mira a laser, foi encontrada com ele.



Cerca de 200 policiais participaram da ação na Bahia, que também investiga suspeitos de tráfico em Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe. A operação foi coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), com apoio de diversos departamentos e das polícias civis de Goiás, Ceará e Espírito Santo.



Quem são

Ramhon Dias é conhecido nas redes sociais como empresário e promotor de rifas e prêmios. Antes da prisão, ele havia promovido um sorteio de R$ 400 mil e apagado todas as fotos de seu perfil oficial. Em julho, Ramhon foi baleado em um atentado, registrado por câmeras de segurança, enquanto dirigia um carro de luxo, uma Land Rover, que foi alvejado durante o incidente.



Já Nanam Premiações, com 1,5 milhão de seguidores, era conhecido por sortear itens de alto valor como iPhones e carros de luxo. Em suas postagens, ele incentivava seus seguidores com frases motivacionais, destacando conquistas pessoais.

Alguns dos carros supostamente sorteados são T-Cross, Jeep Compass e Mini Cooper, que custam respectivamente em torno de R$ 119 mil, R$ 182 mil e R$ 239 mil.

"Que minhas conquistas sirvam de inspiração para os menores que sonham assim como eu sonhei em um dia em ter um carro na hora, uma moto na hora", escreveu o rifeiro em uma publicação.

