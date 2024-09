Ricardo Stuckert / PR Desfile de 7 de setembro de 2023 reuniu cerca de 200 autoridades e convidados, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O desfile de comemoração do 7 de Setembro em Brasília , para o qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já confirmou presença, vai ressaltar diversas pautas do governo do petista para "afastar" a data do simbolismo criado pela ala bolsonarista.

Com o tema "Independência e Democracia" , o evento contará com a presença de atletas medalhistas das Olimpíadas de 2024 e do Zé Gotinha, símbolo da vacinação nacional.

Além disso, a comemoração prestará uma homenagem à população gaúcha, que sofreu com as enchentes no primeiro semestre.

O evento terá três eixos principais: o primeiro exalta a presidência do Brasil no G20; o segundo, sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul; e o terceiro, para ressaltar a vacinação infantil e o programa Mais Médicos.

Além disso, haverá a exibição tradicional da esquadrilha da fumaça. A apresentação custará cerca de R$ 700 mil.

Lula convidou todos os chefes dos três Poderes e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o que inclui Alexandre de Moraes - que será a pauta do ato da oposição no feriado. O ministro não confirmou presença.

Orçamento reduzido

A comemoração em Brasília foi afetada pelos bloqueios orçamentários realizados pelo governo, com os gastos sendo reduzido quase pela metade, para R$ 10 milhões.

Devido ao orçamento apertado, a comemoração quase foi cancelada pelo Ministério da Defesa e pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), que desistiram da ideia pela simbologia da data.

Distância do bolsonarismo

Um dos principais objetivos da comemoração de Lula é afastar a data da simbologia bolsonarista. O governo tenta restabelecer a data como uma celebração do Estado, como era antes de Bolsonaro, que conseguiu fazer da comemoração uma pauta própria.

Os eixos, os convites e os temas foram escolhidos a dedo para mostrar a marca da gestão de Lula, como uma forma de contrapor ao que foi realizado na gestão de Bolsonaro. A exaltação da saúde pública, por exemplo, será uma alfinetada no que foi feito durante a pandemia da Covid.

Ato contra Moraes

Em contrapartida, a ala bolsonarista fará um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, para protestar contra o ministro Alexandre de Moraes e pedir seu impeachment. Organizado pelo pastor Silas Malafaia e deputados da oposição, o evento contará com a presença de Jair Bolsonaro (PL).

