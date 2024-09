Reprodução/Defesa Civil de SP Onda de incêndios atinge cidades do interior de SP

A Defesa Civil do estado de São Paulo decretou a extensão do alerta de risco elevado para incêndios no estado até a próxima sexta-feira (6).

O alerta valia para até esta terça, mas foi renovado nas regiões Norte, Noroeste e Oeste do estado devido às condições climáticas adversas dos próximos dias, para os quais está prevista uma onda de calor .

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para uma onda de calor de hoje até quinta-feira (5) . A previsão é que o mês tenha recorde de elevadas temperaturas, que devem subir cerda de 5ºC acima da média.

Nesse cenário, a Defesa Civil alerta para o calor extremo e risco de queimada nas cidades de Presidente Prudente, Araçatuba, Tupã, Birigui e Martinópolis, que podem registrar temperaturas de até 39°C e níveis críticos da umidade relativa do ar, entre 13% e 15%.

Novos mapas de risco

A Defesa divulgou novos Mapas de Risco , que ajudam a monitorar as queimadas durante o período de seca. Segundo os levantamentos, as áreas com risco de queimada devem aumentar até amanhã e diminuir até sexta.

Os gráficos elencam quatro níveis de risco: baixo, alto, alerta e emergência. Eles também indicam altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, falta de chuva e rajadas de vento.

Alerta e focos ativos

Segundo a Defesa, 48 cidades seguem em alerta máximo para incêndios em SP. Ao todo, nove municípios estão com focos ativos de incêndio nesta terça-feira (3).

Jardinópolis

Dois Córregos

Pedregulho

São Simão

Pompeia

Piracicaba

Monte Alegre do Sul

Altinópolis

Cunha

Orientações da Defesa Civil

A Defesa Civil fez série de recomendações para evitar que a situação se agrave e conscientizar a população acerca do perigo das queimadas:

As queimadas podem causar problemas no sistema respiratório e desordens cardiovasculares, pois emitem gases tóxicos que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana;

Não faça queimada para limpeza de terreno ou para destruição de lixo, faça sempre o descarte no lugar indicado;

Não jogue cigarros ou fósforos acesos às margens de rodovias;

A soltura de balões, além de ser crime, pode provocar acidentes aéreos e incêndios;

Incêndios florestais podem causar interrupção no transporte público, na distribuição de energia elétrica e nas redes de comunicação.

Ao avistar fumaça suspeita ou focos de incêndio na mata, a recomendação é informar imediatamente ao Corpo de Bombeiros através do telefone 193.

