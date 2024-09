Redes sociais Prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro

O prefeito de Criciúma (SC), Clésio Salvaro (PSD), foi preso nesta terça-feira (3) acusado de crimes envolvendo a concessão de um serviço funerário. Além dele, outras nove pessoas foram presas preventivamente na operação. As prisões foram feitas em Jaraguá do Sul, no Norte, São José, na Grande Florianópolis, e em Florianópolis.



Clésio está no segundo mandato, portanto, não era candidato à reeleição nas eleições deste ano.

Como a investigação está em sigilo, não há informações sobre quais crimes foram cometidos pelos alvos dos mandados.

Esta é a segunda fase da Operação Caronte, que teve a primeira fase em agosto deste ano, quando sete mandados de prisão preventiva também foram cumpridos à época, além de buscas na sede da prefeitura de Criciúma e na casa do prefeito.

No mês passado, foram analisadas provas e ouvidos 38 depoimentos.

Os primeiros alvos da operação foram denunciados pelo Ministério Público em 20 de agosto por organização criminosa, fraudes licitatórias e contratuais, corrupções, crimes contra a ordem econômica e economia popular envolvendo a concessão de serviço funerário de Criciúma.

A operação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Grupo Especial Anticorrupção (GEAC), ambos vinculados ao Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), recebeu apoio adicional da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. De acordo com o MPSC, após as prisões realizadas hoje, todos os 17 membros da organização criminosa estão agora sob custódia preventiva.

Os indivíduos detidos na manhã de hoje passaram por exames de corpo de delito e foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à espera da audiência de custódia.

Nome da Operação



A operação Caronte faz referência ao barqueiro da mitologia grega que transporta as almas dos mortos através do rio Estige, separando o mundo dos vivos do dos mortos. De acordo com a lenda, aqueles que não podiam pagar pelo transporte tinham que vagar pelas margens do rio por cem anos.

O que diz o prefeito

Após a confirmação das prisões, Salvaro divulgou um vídeo em que menciona um de seus projetos de destaque: a regularização da central funerária da cidade. No vídeo, ele nega qualquer envolvimento com atividades criminosas e sugere que as acusações têm motivações políticas.



"Eu tenho certeza da minha inocência. Jamais, em momento algum e o processo vai ficar livre. Não há dolo, não há intenção, não há vantagens, não há absolutamente nada, nada, nada que possa me incriminar", disse o político em um trecho do vídeo.

O PSD também se manifestou

O PSD de Santa Catarina e o PSD de Criciúma acompanham com atenção a prisão de um dos seus grandes líderes, Prefeito Clésio Salvaro, com uma administração muito bem avaliada pela população. O ato ocorre faltando poucos dias para a eleição municipal. Não queremos crer em qualquer interferência política nesta decisão, o Partido aguarda e confia na justiça em todas suas instâncias.



O que disse a prefeitura de Criciúma

A Administração Pública do Município de Criciúma, por meio da Procuradoria-Geral, informa que, até o presente momento, não foi comunicada oficialmente acerca dos fatos veiculados na mídia em geral, envolvendo o Prefeito Clésio Salvaro.

Maiores informações advirão conforme o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), acionar o Município.

Reforçamos que todos os serviços públicos municipais permanecem sendo prestados normalmente.