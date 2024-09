Reprodução Líder do PCC apresentou sinais de desorientação e confusão, além de indicar “oscilações na percepção da realidade”.

A família de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola , líder do PCC , fez uma denúncia sobre o suposto " sumiço " dele dentro da Penitenciária Federal de Brasília. Segundo a família, ele estaria enfrentando problemas de saúde . As informações são da coluna 'Na Mira', do Metrópoles.

Conforme as informações dos familiares, uma petição sobre o assunto, que tramita em segredo de Justiça, foi encaminhada ao juiz corregedor da prisão .

No documento, é detalhado que a família de Marcola demonstra preocupação com a saúde mental do narcotraficante. Eles relataram, durante visitas familiares, que ele apresentou sinais de desorientação e confusão, além de indicar “oscilações na percepção da realidade”.

Os familiares também destacam na petição que Marcola foi colocado em regime de isolamento total em março deste ano, sem contato com outros presos da unidade penitenciária. A defesa alega que a situação perdura até atualmente, o que teria causado um impacto negativo na saúde mental do líder do PCC.

A petição ainda salienta que o detento foi transferido para a enfermaria da PFBra há cerca de um mês, sem justificativa aparente. Segundo a defesa, a medida reforçaria a intenção de manter Marcola em isolamento total.

O advogado e a família alegam que tais medidas podem provocar sérios danos psicológicos, inclusive com quadros de ansiedade, depressão, psicose e perda de conexão com a realidade.

A defesa solicitou autorização para que Marcola passe por avaliação psicológica, bem como as justificativas para o isolamento social prolongado. Agora, o caso aguarda decisão do juiz corregedor da prisão, que deverá se manifestar sobre os pedidos da defesa e da família de Marcola.

