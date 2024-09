Reprodução/EPTV Advogada foi presa em bar de Campinas suspeita de injúria racial

A advogada Lizani Conceição de Miranda, de 43 anos, foi presa suspeita de injúria racial contra três funcionários de um bar no bairro Cambuí, em Campinas (SP), no último sábado (31). As informações são da EPTV, da Rede Globo.

Segundo o registro da ocorrência, ela xingou os trabalhadores de "macaca", "preta encardida" e "favelada". Ela também foi detida por agressão a um policial militar e resistência à prisão.

Segundo uma das vítimas, a confusão começou após Lizani quebrar um copo. Os funcionários pediram para ela colocar os sapatos, por segurança, e ela se enfureceu.

"Ela ficou muito brava, irritada, tirou a documentação que ela era advogada, disse que ninguém ia tirar ela do bar. Ela olhou para mim e desferiu palavras ofensivas como 'macaco', 'preto', e me deu um empurrão. É difícil viver em um mundo desse. Uma pessoa que é estudada ofender outra pessoa", disse o funcionário.

A Polícia Militar foi acionada e a advogada resistiu à prisão. Ela foi levada para o 1º Distrito Policial de Campinas, onde foi acusada de injúria racial, lesão corporal e resistência. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o ocorrido.

O que diz a defesa

Ao g1, a defesa de Lizani Conceição de Miranda afirmou que ela passou por audiência de custódia no domingo (1º), foi colocada em liberdade e "permanece internada sob cuidados médicos".

