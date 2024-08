Reprodução / Redes Sociais Show de Lauana Prado em Marília tem tiroteiro causado por policial





Um homem morreu após levar diversos tiros de policial no show da cantora Lauana Prado na madrugada desde sábado, 31. O tiroteio aconteceu durante o festival Marília Rodeo Music, em Marília , interior de São Paulo.



O rodeio explicou, em nota nas redes sociais, que a morte aconteceu após um policial que assistia ao show e não estava trabalhando entrar em uma briga com um homem. De acordo com a organização, morte foi por “ motivos banais .”

A briga ocorreu por disputa de lugar em uma área vip. O policial identificado pela polícia civil como Moroni Siqueira Rosa atirou seis vezes contra a vítima, Hamilton Olímpio Ribeiro Junior .

Após o tiroteio, o autor dos tiros foi espancado por diversas pessoas da plateia. Além da vítima fatal, outras duas pessoas foram atingidas pelos disparos. O atirador e a vítima foram encaminhados para cuidados médicos; homem morreu após chegar ao hospital. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de SP.

O policial foi preso no local e a arma foi apreendida. O policial foi imediatamente acusado homicídio e lesão corporal culposa no plantão; caso segue na Delegacia Seccional de Polícia de Marília.

Arma em festival

O evento explicou que o agente entrou no festival com a arma, mesmo estando de folga, pois a legislação permite.

O homem foi imediatamente imobilizado. “A segurança privada agiu imediatamente desarmando-o e contendo o agressor. A organização do evento se coloca à disposição dos órgãos competentes para apuração dos fatos. O rodeio possui todas as documentações necessárias para a realização do evento.”

Cantora se manifesta

Lauana foi retirada do palco durante a confusão. Mais tarde, publicou nas redes sociais sobre o acontecido: “No meio do show, a gente foi surpreendido por uma pessoa portando uma arma de fogo que, infelizmente, matou uma pessoa e feriu outra."

"São coisas que a gente não compactua. Tá tudo bem comigo e com minha equipe. Quero deixar todo mundo despreocupado, com a gente está tudo certo."

Assista a vídeos: