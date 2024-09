Reprodução Wagner da Silva Carvalho, a esposa, Soraya Gonçalves de Resende, e a filha do casal, Geovanna





Um grupo de quatro pessoas foi condenado à prisão por matar a tiros uma família de três pessoas. As vítimas - Wagner da Silva (43), Soraya Gonçalves Resende (38, esposa de Wagner) e Giovanna Resende Salgado (10, filha do casal) foram assassinadas por familiares e motivação foi herança.

O crime aconteceu em 2017. A família estava em casa, no Barro Vermelho, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A principal suspeita é Simone Gonçalves Resende, irmã de Soraya . Ela foi condenada a 54 anos de prisão.

Outras pessoas consideradas culpadas pelo crime foram Mateus Resende Calil, filho de Simone , e dois jovens conhecidos da família, Diego Moreira da Cunha e Gabriel Botrel de Araujo Miranda . As penas foram de 49, 50 e 50 anos, respectivamente.

A principal suspeita da motivação do crime é uma herança de R$ 7 milhões . As irmãs Simone e Soraya (adotada) estavam em briga desde 2014, quando a vítima pediu revisão do inventário.

Como foi o crime?

Walter era advogado e trabalhava como diretor de Eventos da OAB / São Gonçalo. Eles estavam em casa na noite do crime.

As três vítimas foram atacadas a tiros. Soraya e Giovanna estavam mortas quando o socorro chegou. O pai tinha sido atingido por três tiros na cabeça, mas estava vivo. Chegou a ser internado no Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A OAB divulgou uma nota de pesar, na época:

“É com imenso pesar que a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro (OAB/RJ), comunica o falecimento do diretor de Eventos da OAB/São Gonçalo, Wagner da Silva Salgado, de sua esposa, Soraia, e da filha, Geovanna, após ato de extrema violência que ocorreu dentro da casa da família, na madrugada desta sexta-feira, dia 17.

A presidência da OAB/RJ já entrou em contato com a Secretaria Estadual de Segurança para exigir rapidez na investigação do bárbaro crime. A Seccional se solidariza com a advocacia local na pessoa de seu presidente Eliano Enzo e oferece todo o apoio neste momento de grande tristeza e revolta”, dizia a nota.