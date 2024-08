Redes Sociais/ Reprodução Mãe e filhos estavam desaparecidos

O homem preso suspeito de matar a própria família , encontrada carbonizada dentro de um carro nesta quinta-feira (29) em Ibirama, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina , afirmou que atirou contra as vítimas com um revólver e uma espingarda e depois enterrou as armas, informou a PM.

Gilson Haskel, de 38 anos, confessou ter matado a esposa e os dois filhos, de 2 e 4 anos, após ser abordado por militares em um restaurante às margens da BR-277, entre Guaraniaçu e Ibema (PR), na tarde desta quinta. Ele foi encaminhado para uma delegacia da região.

Segundo o depoimento do suspeito à PM, os corpos são de Edinéia Telles e filhos, dados como desaparecidos desde a última terça-feira (27). Como estão carbonizados, a Polícia Civil aguarda exames de identificação por DNA.

Segundo a delegada Elisabete da Cruz Pardo, que está à frente do caso, o carro foi encontrado incendiado.

"Há indicativos de que foi ateado fogo no veículo e depois foi jogado na ribanceira. Mas tudo isso quem vai nos dizer é a perícia", afirma.

Armas enterradas

Na conversa com os PMs, o suspeito confessou que enterrou o revólver em uma horta no fundo da própria casa, e a espingarda no terreno do irmão, mas que ele "não saberia nada sobre os fatos".

Ainda a PM, ele relatou que "foi motivado pelas dívidas acumuladas pelo casal e pela intenção da esposa de se divorciar." A Polícia Civil investiga o caso.

Nas redes sociais, Gilson tinha um perfil compartilhado com Edinéia. A delegada disse que o suspeito também era pai das crianças.

Desaparecimento

A família de Edinéia Telles e dos filhos Luan e Lyan publicou pedidos de ajuda para encontrá-los nas redes sociais.

Como os corpos encontrados estavam em um veículo com placa no nome dos familiares, a suspeita é de que as vítimas sejam os desaparecidos.

