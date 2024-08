Reprodução/Arquivo pessoal Moradora de Dumont (SP) relembra o terror de enfrentar incêndio ao lado da família

A jovem Norraina Dourado, de 26 anos, passou por momentos de desespero enquanto tentava salvar o irmão, que sofreu queimaduras graves na tentativa de resgatar animais da pousada da mãe, em Dumont (SP). O local foi atingido pelos incêndios que assolaram o interior de São Paulo no último fim de semana . As informações são do G1.

"A gente começou a sufocar com a fumaça , a gente teve que sair correndo no meio do fogo, eu só pedia para Deus mandar a gente para longe do fogo ", relata a jovem.

O município de Dumont teve um dos mais de 2,3 mil focos que atingiram o interior de São Paulo em apenas três dias e provocaram um acúmulo de fumaça em diferentes municípios.

Norraina e o irmão foram hospitalizados após o trauma. Ela foi liberada ainda no sábado (24), mas o irmão, Wesley Dourado, de 18, continua internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP), que também atende outras vítimas das queimadas.

Terror

Segundo Norraina, o veículo que ela e o irmão estavam foi engolido pelas chamas. A mãe deles estava em outro carro, com uma amiga. Como a brasa começou a tomar conta do veículo, ela e Wesley decidiram correr.

"A gente não viu de onde veio, a gente simplesmente foi parar no meio do fogo, o carro não ligava", diz.

Os dois deram as mãos, saíram do carro e começaram a correr. Em meio ao desespero, o irmão de Norraina perdeu o chinelo, o que agravou a situação deles.

"A gente saiu correndo mesmo assim, nem viu que ele estava sem chinelo e o pé dele começou a queimar. Eu não sei de onde eu consegui forças, mas eu consegui carregar ele um pouco, depois a gente caiu para o chão porque ele é muito pesado. Foi um filme de terror", relembra.

Wesley não conseguia andar devido às queimaduras nos pés. Então, Norraina o ajudou a chegar até uma estrada de terra. Neste momento, ela lembra que o celular tocou e era uma tia. Foi quando ela contou que haviam se perdido da mãe e o irmão estava machucado.

"Eu falei que o Wesley estava muito queimado e a única coisa que ela lembra é da gente gritando muito. Eu sentei ali, pedi para Deus que eu não podia ficar desesperada, que eu tinha que ter calma para sair de lá. Eu fiquei falando para o meu irmão ter calma que eu ia tirar a gente dali."

A mãe da jovem ligou minutos depois, e eles tentaram dar algum ponto de referência de onde eles estavam para que ela os encontrasse. No entanto, por conta da fumaça, a mãe se distanciou ainda mais dos filhos.

Em meio ao caos, Norraina avistou o pisca alerta de um dos carros e pensou que era o da mãe deles. Neste momento, ela tomou uma das decisões mais difíceis da sua vida.

"Eu deixei meu irmão gritando, pedi para ele ter calma, falei que ia pegar o carro e voltar pra buscar ele. Pedi para ele ficar me olhando enquanto ele conseguisse me enxergar e conversando com a minha mãe pelo celular."

Desespero

Norraina conta que correu até o veículo e não encontrou a mãe, que neste momento estava no outro veículo, mais afastada. Ela então decidiu ligar o carro, pegar o irmão e encontrar a mãe, para que todos saíssem vivos da situação.

Depois de alguns minutos, a jovem encontrou a mãe em outro carro. Eles, então, foram para o hospital da cidade, onde rapidamente receberam os primeiros atendimentos.

"Eu fui liberada por volta da meia-noite, eu inalei muita fumaça e tive algumas pequenas queimaduras no corpo. Meu irmão ficou por conta das queimaduras no pé e logo saiu a vaga para o HC, mas ele não podia ir porque a estrada estava bloqueada".

Wesley foi encaminhado na manhã do dia seguinte, no domingo (25), para Ribeirão Preto. Segundo Norraina, ele continua internado na unidade especializada do Hospital das Clínicas e deve passar por cirurgia na quarta-feira (28).

A mãe teve ferimentos leves das quedas que sofreu enquanto tentava escapar do fogo. Apesar de estarem todos assistidos, as cenas não saem da cabeça da jovem.

"Eu não consigo ficar muito tempo sozinha. Eu não consigo ficar no escuro. Não consigo dormir, fechar o olho, a médica me passou um remédio, ela falou que às vezes a gente precisa de ajuda", desabafa.

Incêndios no interior de São Paulo

Seis pessoas já foram detidas por suspeita de participar das queimadas que atingiram o interior de São Paulo na última semana, conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou na tarde desta terça-feira (27).

Os presos são das regiões de Ribeirão Preto (SP) e São José do Rio Preto (SP), áreas mais devastadas pelo fogo.

