Policial agride mulher no Paraná





O policial militar identificado como Jader Aparecido Camilo foi afastado do cargo após agredir uma mulher em Itambaracá , cidade do interior do Paraná . O caso ocorreu em um bar durante a madrugada do sábado, 24, e foi capturado em vídeo.

O vídeo, feito por uma das pessoas que frequentava o bar, começa com os dois policiais gritando para os civis, que estavam bebendo cerveja. A primeira frase que se ouve é do policial acusado gritando:

“Vai tomar no seu c*. Por causa do bar o seu rabo, com essa merda ligada até essas horas, fecha esta bosta.”, grita ele para uma das pessoas no local. Ele repete os xingamentos e manda a pessoa recolher as cadeiras em volta.

Um deles pede calma e diz não estarem fazendo nada de errado, e uma mulher pergunta se houve reclamações. O policial responde gritando e ironicamente, e novamente diz “vai tomar no c*.” A mulher comenta “olha a autoridade de hoje em dia.”

Agressão física

O policial manda repetidamente ela calar a boca e pergunta “alguém está falando com você, hã?” A mulher não responde e Jader desfere um tapa no rosto dela , fazendo a mulher perder o equilíbrio e xingar o policial.

Na sequência, o agente segue mandando ela “calar a boca” e batendo. Jader desfere socos, chutes na barriga, e arrasta a mulher pelo chão, atirando-a sentada no concreto. Por fim, a agarra pelos cabelos e a joga para longe.

O colega do policial não interfere na agressão e começa a falar “vaza, vaza” para a mulher. O policial que a agrediu vira e grita com outras pessoas do local, mas o vídeo é cortado.

O que dizem autoridades

Ratinho Jr. (PSD), governador paranaense, publicou no Twitter sobre o caso: “Pedi esclarecimentos ao secretário da Segurança, Hudson Teixeira, que mandou afastar imediatamente o policial envolvido numa ocorrência em Itambaracá. No PR não seremos coniventes com qualquer abuso de autoridade”.

O iG tentou contato com a Delegacia de Itambaracá e com a Polícia Militar do Paraná, mas não obteve respostas. A Prefeitura da cidade também foi acionada mas não se manifestou.

Ao Terra, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) disse que abriu um inquérito e haverá apuração de sessenta dias sobre o caso, e o policial foi afastado do serviço.

Assista:

Paraná, 23 de agosto de 2024.



Polícia Militar provoca discussão e espanca mulher por puro ódio, mas sob justificativa de conservar a “ordem pública”. pic.twitter.com/3AxQjlPaMx — Renato Freitas (@Renatoafjr) August 25, 2024