Violência Homem agride estudante e a esfaqueia durante assalto





Uma estudante foi esfaqueada na Rua Presidente Getúlio Vargas, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, ao reagir a um assalto na tarde da última sexta-feira (23). O crime, que ocorreu por volta das 13h, foi capturado por câmeras de segurança e resultou na prisão do suspeito.

As imagens acabaram vazando e ganharam as redes sociais, chocando muitas pessoas por conta da violência da situação. Na internet, pessoas se questionaram a respeito do ocorrido e também clamaram por justiça e mais segurança, criticando o risco que todo cidadão enfrenta.

O ataque aconteceu enquanto a jovem retornava da escola, acompanhada de um amigo. As imagens mostram o momento em que o criminoso, utilizando uma bicicleta, aborda os adolescentes. Embora o amigo tenha conseguido escapar, a estudante foi agarrada pela bolsa e, ao tentar se desvencilhar, foi ferida com golpes de faca.

Mesmo ferida, a jovem conseguiu fugir com a ajuda de seu amigo, e foi socorrida posteriormente. Não há detalhes do estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar foi rapidamente acionada e iniciou buscas pela área. O suspeito, um homem de 23 anos com antecedentes criminais por roubo, foi localizado ainda em posse do celular da vítima. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado por roubo qualificado com lesão corporal.

O número de assaltos a celulares vem caindo no Brasil. Em 2023, a queda foi de 4,7% em relação a 2022, mas isso não é suficiente para frear a preocupação dos brasileiros com casos assim. A segurança pública vem sendo apontada em praticamente todos os municípios, inclusive Fortaleza, como um dos temas das eleições 2024, ao lado do emprego e da saúde