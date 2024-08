Reprodução / Redes Sociais Rato apareceu no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier





Um vídeo compartilhado na internet mostrou um rato dentro do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente aconteceu na quarta, 21.

Nas imagens, é possível ver o rato correndo, assustando diversos pacientes e funcionários que gritam.

No primeiro instante, o roedor está pendurado em cima da porta da sala de bucomaxilofacial, perto de uma maca com paciente. Depois, ele cai no chão e começa a correr pelo corredor.

Uma mulher sentada se assusta, ergue as pernas e grita: “Que nojo!”. Ao fundo, alguém grita “olha o rato!” diversas vezes. O rato continuou correndo e desapareceu do frame do vídeo.

Secretaria se posiciona

A Secretaria Municipal de Saúde disse, em nota à imprensa, que tanto esse quanto todos os hospitais do Rio de Janeiro passam por desratização frequente: [Um] processo de controle e prevenção de infestações de roedores no HMSF é realizado semanalmente por empresa especializada e com certificação comprovada.









Os funcionários afirmaram também que, pelo caso ter sido no térreo, o mais provável é que a ratazana tivesse chegado pela rua.

A SMS afirmou que o animal foi detido e deram o devido fim nele.

Assista ao vídeo:

Um rato foi flagrado no térreo do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio.



No vídeo gravado no corredor da unidade, o roedor aparece pendurado em uma porta e, em seguida, caindo no chão, próximo a uma maca em que um paciente estava deitado. #BandNewsFM pic.twitter.com/qAc2AVmN20 — BandNews FM Rio - 90.3 (@bandnewsfmrio) August 22, 2024





